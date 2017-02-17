Фактический глава корпорации Samsung арестован

Фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён арестован по обвинению во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе. Сеульский суд принял решение оставить Ёна до суда в тюрьме города Йыван.

По данным следствия, Ли Чжэ Ён заплатил или, по крайней мере, пообещал более 36 миллионов долларов США в качестве взятки приближенной к главе государства особе Цой Сун Силь в обмен на поддержку государственным фондом пенсионного страхования слияния двух дочерних компаний.

После ареста руководство Samsung распространило заявление, в котором отмечается, что компания приложит все необходимые усилия и удостоверится, что вся правда будет выявлена в ходе будущих судебных разбирательств, сообщает «Национальная служба новостей».

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