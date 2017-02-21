Facebook заблокировал аккаунт «Звезды» после статьи о Гиви

Социальная сеть Facebook без объяснения причин заблокировала аккаунт телеканала «Звезда» после публикации статьи, посвященной погибшему комбату ДНР Михаилу Толстых (позывной Гиви).

Администрация соцсети на запросы редакции не реагирует. «Звезда» не получила никаких разъяснений по поводу инцидента, аккаунт остается заблокированным, передает РИА Новости». Кроме того, из Instagram канала также пропало сообщение о гибели Толстых.

В редакции «Звезды» уверены, что никоим образом не нарушали правил Facebook, поскольку не содержал экстремистских призывов, угроз, нападок в адрес конкретных лиц.