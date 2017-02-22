Facebook на три дня «забанил» советника Владимира Путина по вопросам интернета

Советник главы государства по вопросам развития интернета Герман Клименко получил от Facebook уведомление о том, что ему временно заблокирован доступ к публикации материалов в этой социальной сети.

«ФБ забанил меня и перехожу во «ВКонтакте», - цитирует ТАСС запись Германа Клименко.

Facebook заблокировал страницу советника президента РФ по интернету на 3 дня. При этом социальная сеть предупреждает пользователя, что в случае, если он продолжит публикации материалов, нарушающие чьи-либо права или законы, то доступ к странице или аккаунт могут быть заблокированы навсегда, сообщает ТАСС.

Агентству пока не удалось получить официальный комментарий Facebook.