Facebook разработал приложение для детей

Компания Facebook разработала детское приложение Messenger Kids, которое имеет функцию родительского контроля за общением ребенка в социальной сети.

Мессенджер создан для обмена сообщениями и видеозвонков с друзьями и семьей. Его целевая аудитория – дети до 13 лет, передает Rusbase.

Для общения в мессенджере ребенку не нужно создавать аккаунт на Facebook. Родителю достаточно установить приложение на мобильном устройстве ребенка и связать его со своим номером телефона.

Разработчики заявляют, что в Messenger Kids нет рекламы, а интерфейс адаптирован для детей: он имеет яркую цветовую гамму, специальные стикеры, увеличенные кнопки.

В настоящее время мессенджер доступен в США для iOS-устройств. Запуск версии для смартфонов на базе Android запланирован на конец года.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Михаил Саакашвили задержан в Киеве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО