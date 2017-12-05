Facebook разработал приложение для детей

Компания Facebook разработала детское приложение Messenger Kids, которое имеет функцию родительского контроля за общением ребенка в социальной сети.

Мессенджер создан для обмена сообщениями и видеозвонков с друзьями и семьей. Его целевая аудитория – дети до 13 лет, передает Rusbase.

Для общения в мессенджере ребенку не нужно создавать аккаунт на Facebook. Родителю достаточно установить приложение на мобильном устройстве ребенка и связать его со своим номером телефона.

Разработчики заявляют, что в Messenger Kids нет рекламы, а интерфейс адаптирован для детей: он имеет яркую цветовую гамму, специальные стикеры, увеличенные кнопки.

В настоящее время мессенджер доступен в США для iOS-устройств. Запуск версии для смартфонов на базе Android запланирован на конец года.