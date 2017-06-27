Facebook преодолел планку в 2 миллиарда пользователей

Число пользователей социально сети Facebook достигло двух миллиардов. Об этом сообщил ее создатель Марк Цукерберг.

«Этим утром численность сообщества Facebook официально составляет два миллиарда человек! Мы добились успехов, объединяя людей, а сейчас давайте поможем людям всего мира быть ближе друг к другу», - цитирует его РИА «Новости».

Facebook был создан в 2004 году. Миллиард пользователей зарегистрировались в нем примерно в середине 2015 года. Численность сотрудников соцсети на сегодняшний день превышает 18 тысяч человек.