Facebook потратит на собственные акции до 6 млрд долларов
Совет директоров социальной сети Facebook одобрил программу выкупа собственных акций на сумму до шести миллиардов долларов. Решение о выкупе акций принято в целях развития бизнеса в долгосрочной перспективе.
Программа стартует в первом квартале будущего года. Конкретной даты окончания она не имеет. «Сроки и фактическое количество выкупленных акций будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе цены, общего положения бизнеса и рыночных условий, а также альтернативных инвестиционных возможностей», - цитирует US Today сообщение компании.
В настоящее время Facebook располагает 26 миллиардами долларов, которые составляют денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.
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