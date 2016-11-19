Facebook потратит на собственные акции до 6 млрд долларов

Совет директоров социальной сети Facebook одобрил программу выкупа собственных акций на сумму до шести миллиардов долларов. Решение о выкупе акций принято в целях развития бизнеса в долгосрочной перспективе.

Программа стартует в первом квартале будущего года. Конкретной даты окончания она не имеет. «Сроки и фактическое количество выкупленных акций будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе цены, общего положения бизнеса и рыночных условий, а также альтернативных инвестиционных возможностей», - цитирует US Today сообщение компании.

В настоящее время Facebook располагает 26 миллиардами долларов, которые составляют денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.