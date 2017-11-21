В Facebook будут рады встретиться с российскими госструктурами

В Facebook сообщили, что ценят возможность встретиться с российскими госструктурами. Представители компании регулярно встречаются с должностными лицами в тех странах, где работает соцсеть.

Во вторник глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что руководство компании Facebook намеревается посетить РФ в конце декабря или в начале января 2018 года для переговоров об исполнении российского законодательства, передает ТАСС.

По словам представителя соцсети, Facebook стремится предоставлять самый высокий уровень сервиса для российских пользователей, поэтому ценит возможность встретиться с представителями государственных структур Российской Федерации.

Как сообщил глава Роскомнадзора, ряд надзорных мероприятий для Facebook в России запланирован на 2018 год.

Компания Facebook не подтвердила намерения создать в России свое представительство.