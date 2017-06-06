Фабрике Roshen грозит проверка после отравления детей в Чите

Сенатор Елена Мизулина намерена инициировать проверку кондитерской фабрики Roshen после сообщения об отравлении детей в Чите ее продукцией.

Мизулина планирует направить соответствующий вопрос в Генпрокуратуру России. «Необходимо выяснить, откуда появились эти конфеты, вероятно, нужно проверить и производителя — украинскую фабрику Roshen, принадлежащую президенту Петру Порошенко. Может ли это быть своего рода провокацией? Я буду следить за развитием событий», - цитирует сенатора РИА «Новости» со ссылкой на ее пресс-службу.

Мизулина также раскритиковала родителей пострадавших детей, не объяснивших им основных понятий безопасного поведения на улице.

Ранее сообщалось, что пятеро детей попали в больницу, после того как съели конфеты, якобы произведенные фабрикой Roshen. Один ребенок помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Лакомство они нашли на улице.

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Места: Россия
Организации: Совет Федерации
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