Фабрика Roshen останется под арестом
Липецкая фабрика Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, останется под арестом.
Московский суд отклонил апелляцию руководства липецкой кондитерской фабрики, приняв решение о продлении ареста до 17 марта.
Фабрика была арестована по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Ранее Порошенко заявил о своем намерении продать предприятие, однако, по его словам это невозможно, так как его имущество находится под арестом. По его мнению, всему виной политические причины, сообщает интернет-издание Oane.ws.
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