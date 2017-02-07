Фабрика Roshen останется под арестом

Липецкая фабрика Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, останется под арестом.

Московский суд отклонил апелляцию руководства липецкой кондитерской фабрики, приняв решение о продлении ареста до 17 марта.

Фабрика была арестована по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Ранее Порошенко заявил о своем намерении продать предприятие, однако, по его словам это невозможно, так как его имущество находится под арестом. По его мнению, всему виной политические причины, сообщает интернет-издание Oane.ws.