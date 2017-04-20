Езда на велосипеде снижает риск заболевания раком
Британские исследователи из Университета Глазго заявили, что езда на велосипеде позволяет снизить риск ранней смерти, снижает риск заболевания раком, а также сердечнососудистых заболеваний.
Специалисты проводили эксперимент, в котором участвовали более 250 тысяч британцев среднего возраста. Все пять лет ученые следили за их здоровьем, - сообщают «Известия».
Ученым удалось установить, что велосипедисты живут дольше. По их данным, езда на велосипеде на 40 процентов снижает риск ранней смерти, на 45 процентов — вероятность развития рака, и вдвое — риск развития сердечнососудистых заболеваний.
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