Езда на велосипеде снижает риск заболевания раком

Британские исследователи из Университета Глазго заявили, что езда на велосипеде позволяет снизить риск ранней смерти, снижает риск заболевания раком, а также сердечнососудистых заболеваний.

Специалисты проводили эксперимент, в котором участвовали более 250 тысяч британцев среднего возраста. Все пять лет ученые следили за их здоровьем, - сообщают «Известия».

Ученым удалось установить, что велосипедисты живут дольше. По их данным, езда на велосипеде на 40 процентов снижает риск ранней смерти, на 45 процентов — вероятность развития рака, и вдвое — риск развития сердечнососудистых заболеваний.