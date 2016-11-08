Езда на велосипеде благоприятна для сердца

Группа научных сотрудников, представляющих один из датских медицинских центров, инициировала проведение научной работы, в рамках которой попыталась разобраться, каким образом ежедневная езда на велосипеде сказывается на здоровье человека.

Для того чтобы сделать более точные выводы, специалисты привлекли порядка сорока тысяч человек, вызвавшихся быть добровольцами,- сообщает «Экономика Сегодня».

Согласно комментариям руководителя проекта Андреса Гронтведа, если посвещать езде на велосипеде хотя бы 90 минут в день, то таким образом можно уменьшить практически на 25 процентов риск возникновения и развития любого сердечно-сосудистого заболевания.