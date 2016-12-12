Эйро обвинил РФ в потере Пальмиры из-за борьбы с «умеренной оппозицией» в Алеппо

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Россия позволила боевикам ДАИШ (запрещенная в РФ организация) снова захватить древний сирийский город Пальмира, потому что слишком увлеклась войной против «умеренной оппозиции» в Алеппо.

- Русские, которые делают вид, что борются с терроризмом, на самом деле сосредоточились на Алеппо и дали возможность ДАИШ вновь взять Пальмиру, - цитирует Эйро ТАСС.

Глава французской дипломатии заявил также, что с переходом Алеппо под контроль правительственных войск война в Сирии не закончится.

Эйро при этом не стал уточнять, причисляет ли он к «умеренной оппозиции» отряды, осуществлявшие массовые казни и расстрелы мирных жителей.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что обстрел мобильного российского госпиталя совершенно точно велся по заранее известным боевикам координатам. Эти координаты были известны военным ведомствам США, Великобритании и Франции.