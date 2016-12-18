Эйфелева башня откроется после забастовки персонала

После пятидневной забастовки работников Эйфелевой башни главная достопримечательность страны вновь откроется для туристов.

Забастовка сотрудников была связана с финансовыми вопросами и отсутствием социального диалога. Около 200 сотрудников Эйфелевой башни заявили, что их не устраивает непрозрачность проектов достопримечательности.

Управляющая компания башни заявила, что в воскресенье объект снова начнет работу, сообщает РИА "Новости". Всего на башне работает около 300 человек.