ExxonMobil заплатила за нарушение антироссийских санкций

Минфин США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, следует из заявления ведомства.

Как уточняется в материале, Минфин США посчитал нарушением подписание в мае 2014 года документов с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным, который попал в американский санкционный список.

Ранее компании ExxonMobil было запрещено работать в России в рамках санкционного режима.

В 2014 году «Роснефть» и ExxonMobil открыли новое месторождение на участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море, однако компании пришлось остановить проект из-за санкций, сообщает «РИА Новости».