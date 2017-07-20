ExxonMobil заплатила за нарушение антироссийских санкций
Минфин США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, следует из заявления ведомства.
Как уточняется в материале, Минфин США посчитал нарушением подписание в мае 2014 года документов с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным, который попал в американский санкционный список.
Ранее компании ExxonMobil было запрещено работать в России в рамках санкционного режима.
В 2014 году «Роснефть» и ExxonMobil открыли новое месторождение на участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море, однако компании пришлось остановить проект из-за санкций, сообщает «РИА Новости».
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