Сын Евтушенко рассказал, что причиной смерти отца стал рак
Сын российского поэта Евгения Евтушенко рассказал, что его отец умер от рака.
Об этом сообщает агентство Associated Press. Евтушенко-младший пояснил изданию, что онкологию у его отца выявили шесть лет назад, после чего сделали операцию и удалили часть почки. Однако спустя несколько лет рак вернулся.
Он уточнил, что состояние здоровья отца «резко ухудшилось в пятницу». Евтушенко проходил лечение в городской клинике штата Оклахома в Америке с 12 марта.
Евгений Евтушенко скончался в возрасте 84 лет в США. Поэт написал более 150 книг, которые переведены на различные языки мира.
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