Сын Евтушенко рассказал, что причиной смерти отца стал рак

Сын российского поэта Евгения Евтушенко рассказал, что его отец умер от рака.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Евтушенко-младший пояснил изданию, что онкологию у его отца выявили шесть лет назад, после чего сделали операцию и удалили часть почки. Однако спустя несколько лет рак вернулся.

Он уточнил, что состояние здоровья отца «резко ухудшилось в пятницу». Евтушенко проходил лечение в городской клинике штата Оклахома в Америке с 12 марта.

Евгений Евтушенко скончался в возрасте 84 лет в США. Поэт написал более 150 книг, которые переведены на различные языки мира.