Еврозона прекратила помощь Греции из-за превышения правительством сметы расходов

Намерение правительства Греции совершить единовременную выплату пенсионерам страны нашло отражение в решении министров финансов Еврозоны приостановить реализацию мер, направленных на снижение краткосрочной долговой нагрузки Греции.

«Институты пришли к выводу, что действия правительства Греции не соответствуют нашим соглашениям», - цитирует заявление Еврогруппы «Интерфакс».

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас без предварительных консультаций с кредиторами предложил направить бюджетные средства в размере 617 миллионов евро на помощь пенсионерам, чей месячный доход не превышает 800 евро. Кроме того, он предложил снизить НДС для жителей ряда островов Эгейского моря, пострадавших от притока мигрантов.

По словам Ципраса, средства будут выделены из доходов, полученных сверх запланированных.