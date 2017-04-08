На «Евровидение-2017» продано более 27 тысяч билетов

На мероприятия в рамках «Евровидения-2017» организаторами продано более 27 тысяч билетов. Половина билетов приобретена украинцами, а также существенную часть купили немцы и британцы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, «сейчас продано на все события, а их девять, более 27 тысяч билетов, и 50 процентов приблизительно куплены украинцами и 50 процентов иностранцами. Из иностранцев лидируют немцы и британцы, то есть европейцы будут ехать к нам смело и с удовольствием».

По словам Кириленко, ожидается, что Украину посетят до 20 тысяч иностранцев в течение двух недель. С 10 апреля начнутся продажи билетов на полуфинал и гранд финал музыкального конкурса.

Всего было выпущено 70 тысяч билетов. Полуфиналы пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая.

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Теги:
Места: Украина
События: Евровидение
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