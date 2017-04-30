На «Евровидение-2017» продали две тясячи билетов на несуществующие места

Организаторы «Евровидения-2017», который состоится в Киеве, продали две тысячи билетов на несуществующие места или те, откуда нельзя увидеть сцену.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на руководителя билетного оператора мероприятия Дмитрия Феликсова, данная ситуация возникла вследствие несоответствия схемы зала, где пройдет музыкальный конкурс, и проекта, разработанного подрядчиком.

После того, как начались работы по адаптации помещения, выяснилось, что некоторе места вовсе отстутствуют, а с других не видно сцену. Тем, кто уже приобрел билеты, предложено их вернуть или обменять.

Полуфинал конкурса «Евровидение-2017» пройдет 9 и 11 мая в Киеве, а финал состоится 13 мая. Певица Юлия Самойлова, заявленная от России, не примет участие в мероприятии из-за запрета на въезд в страну.