«Евровидение-2017» может пройти в Москве

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который должен пройти в Киеве весной будущего года, может быть проведен в Москве из-за финансовых проблем Украины с организацией мероприятия.

По словам источника немецкого журнала Bild, оргкомитет конкурса серьезно обсуждает вопрос переноса «Евровидения» в Москву.

Украина получила право на проведение конкурса после победы на предыдущем «Евровидении» в Швеции певицы Джамалы с песней «1944», которую многие посчитали антироссийской.

По словам председателя комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко, существует реальная угроза, что конкурс пройдет в другой стране, что было бы катастрофой.

В мае 2016 года первое место заняла исполнительница с Украины Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву. По правилам конкурса Австралия, которая получила право участвовать в конкурсе на особых условиях, не может принимать мероприятие.