Евротрибунал считает доказанным факт поставок Россией оружия ополченцам Донбасса

Первая инстанция Европейского суда - Евротрибунал считает доказанным факт поставок Россией оружия ополчению Донбасса.

«Документы, представленные Советом, достаточным образом свидетельствуют о том, что Российская Федерация действительно поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины», — цитирует РИА «Новости» текст решения по делу российского концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Трибунал признал законной заморозку активов «Алмаз-Антея» в Европе с марта 2015 года по сентябрь прошлого года.

Как следует из решения, вывод о поставках оружия в Донбасс был сделан, в частности, на основе заявления главкома сил НАТО в Европе от 30 июня 2014 года. Тогда американский генерал Филип Бридлав объявил о том, что несколько видов тяжелых вооружений пересекли российско-украинскую границу и были использованы с ее западной стороны. «Из представленных Советом документов следует, что «Панцирь-С1» / SA-22 Greyhound, одна из наиболее современных зенитных систем, была замечена в Донецкой области Украины и была использована сепаратистами», — говорится в решении.

Суд вновь ссылается на объяснения Совета ЕС, отмечая, что «поскольку эта зенитная система была заказана и экспортировалась Россией только в Иорданию, Сирию и ОАЭ, вполне вероятно, что та, которая была замечена на востоке Украины, прибыла из России».

Трибунал напомнил, что Совет ЕС в доказательство своих заявлений об использовании ополченцами поставленных Россией вооружений для уничтожения самолетов привел статьи в СМИ.

«Из правовой практики следует, что статьи в СМИ могут использоваться для подтверждения некоторых фактов, таких как использование сепаратистами на востоке Украины поставленных Россией вооружений, в частности, для уничтожения самолетов, когда они основываются на нескольких различных источниках и являются достаточно конкретными, точными, и описанные в них факты сходятся», — говорится в тексте решения.

В России решение трибунала назвали политически ангажированным, а приведенные «доказательства» - домыслами.