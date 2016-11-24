В Евросоюзе нет единого желания выстраивать с Киевом близкие отношения

Саммит Украина – Евросоюз не может быть расценен Киевом как оправдание ожидавшегося, поскольку в ходе дилога стало понятно, что европейские страны не имеют общей позиции по выстраиванию близких отношений со страной, погрязшей в коррупции и страдающей от внутренних конфликтов. Об этом пишет обозреватель агентства Reuters.

«Недавно появившиеся данные о резком росте состояний ряда украинских чиновников и политиков стали неприятным сюрпризом для сторонников Порошенко как внутри страны, так и за ее пределами», - цитирует опубликованный агентством материал РИА «Новости».

Многие европейские чиновники недовольны темпом реформ, которые финансируются ЕС, и тем, что война на востоке страны продолжается, несмотря на активное участие в переговорном процессе Германии и Франции.

Мешает положительному восприятию Украины также результат референдума в Голландии, который власти Нидерландов всячески пытаются обойти.