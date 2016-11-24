В Евросоюзе нет единого желания выстраивать с Киевом близкие отношения

Саммит Украина – Евросоюз не может быть расценен Киевом как оправдание ожидавшегося, поскольку в ходе дилога стало понятно, что европейские страны не имеют общей позиции по выстраиванию близких отношений со страной, погрязшей в коррупции и страдающей от внутренних конфликтов. Об этом пишет обозреватель агентства Reuters.

«Недавно появившиеся данные о резком росте состояний ряда украинских чиновников и политиков стали неприятным сюрпризом для сторонников Порошенко как внутри страны, так и за ее пределами», - цитирует опубликованный агентством материал РИА «Новости».

Многие европейские чиновники недовольны темпом реформ, которые финансируются ЕС, и тем, что война на востоке страны продолжается, несмотря на активное участие в переговорном процессе Германии и Франции.

Мешает положительному восприятию Украины также результат референдума в Голландии, который власти Нидерландов всячески пытаются обойти.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЕС
Следующая новость В офисе спецпосланника ООН де Мистуры опроверги информацию о его отставке

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО