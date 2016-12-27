Суд Евросоюза приостановил решение ЕК о доступе «Газпрома» к OPAL
Генеральный директор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк объявил журналистам, что суд Евросоюза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока».
По словам Возняка, решение суда было принято еще 23 декабря, и Польша ожидает публикации вердикта до Нового года, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что Польша опоздала с подачей иска на решение Еврокомиссии. На данный момент российский газовый концерн уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86 процентов.
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