Суд Евросоюза приостановил решение ЕК о доступе «Газпрома» к OPAL

Генеральный директор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк объявил журналистам, что суд Евросоюза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока».

По словам Возняка, решение суда было принято еще 23 декабря, и Польша ожидает публикации вердикта до Нового года, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что Польша опоздала с подачей иска на решение Еврокомиссии. На данный момент российский газовый концерн уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86 процентов.