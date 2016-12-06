Евросоюз запретил Украине экспортировать мясо птицы

В связи со вспышкой птичьего гриппа в Херсонской области Евросоюз запретил украинским производителям мяса птицы экспорт в страны ЕС.

Официальное уведомление об этом направлено в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, - сообщает «Интерфакс».

Как подчеркнули в ведомстве, в соответствии с международными обязательствами Украина проинформировала международных торговых партнеров о мерах, принимаемых чтобы ограничить распространения заболевания, и отправило соответствующие обращения основным торговым партнерам.

Согласно данным Госстата, экспорт птицы с Украины в январе-сентябре 2016 года осуществлялся только в Европу и составил 2,37 тысячи тонн на 36,37 миллиона долларов, в том числе кур - 2,19 тысячи тонн на 32,35 миллиона долларов.