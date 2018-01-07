Евросоюз взыщет с России 1,4 млрд евро за эмбарго на ввоз свинины
Евросоюз готов взыскивать с России 1,4 млрд евро ежегодно за эмбарго на ввоз свинины.
Как сообщает «Газета.ru», на минувшей неделе Всемирная торговая организация (ВТО) приняла иск к рассмотрению. Сначала в ВТО оценят, насколько оправдана такая сумма, после чего будет принято решение, применить ли эту меру в отношении РФ.
Сумма в 1,4 млрд евро представляет собой годовой объем экспорта свинины в Россию до введения санкций. В ЕС планируют ежегодно увеличивать эту цифру на 15%.
Ранее Россия расширила контрсанкции и ввела запрет на поставку живых свиней и субпродуктов из стран Евросоюза и США.
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