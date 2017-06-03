Евросоюз выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление Донбасса

Европейский суд рассматривает вопрос о предоставлении Украине 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса и реализацию в городе гуманитарных проектов.

Об этом сообщил комиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в ходе своего визита в Донецкую область. Как уточняет РИА Новости, деньги планируется потратить на развитие Мариуполя, в частности, промышленное производство, агропромышленную отрасль и туризм, а также создание рабочих мест.

В течение последних лет еврокомиссия выделила Украине около 400 миллионов евро. Эти средства были потрачены на реализацию гуманитарных проектов в Донбассе.

В апреле 2014 года украинские власти начали войну против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Последние заявили о своей независимости после госпереворота в феврале 2014 года. Жертвами вооруженного столкновения, по данным ООН, стали около 10 тысяч человек.