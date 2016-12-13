Евросоюз выдает политикам инструкции про Крым и Донбасс
Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Евросоюз с СССР, обвинив его в «палочной дисциплине».
По мнению Лаврова, лидеры стран ЕС строго выполняют некую письменную инструкцию, высказываясь о России.
- Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран является произнесение как мантры терминов «аннексия Крыма», «оккупация Донбасса» и далее по тексту, – пояснил министр.
Лавров отметил, что ЕС готов терпеть убытки ради сохранения украинского транзита газа, что доказывает теорию о том, что идеология стала важнее экономических выгод стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщает «Федерал пресс».
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