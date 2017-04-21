Евросоюз вступился за «Свидетелей Иеговы» в России

Верховный суд России 20 апреля признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил деятельность ее управленческого центра на территории страны.

Такое решение вызвало реакцию Евросоюза, который заявил, что члены организации имеют право на свободу собраний, а также о том, что это гарантируется Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека.

Центр «Свидетелей Иеговы» еще может опротестовать решение Верховного суда — если он подаст жалобу, постановление не вступит в законную силу. Однако ранее Минюст приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде, сообщает РИА Новости.

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил о бессмысленном запрете секты «Свидетелей Иеговы».

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