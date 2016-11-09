Евросоюз внес уточнение по поводу внесения Сергея Миронова в «черный список»

В пресс-службе Совета Евросоюза опровергли появившуюся в российских СМИ информацию о внесении Сергея Миронова в «черный список» ЕС. На самом деле лидер «Справедливой России» попал под санкции еще в марте 2014 года.

- В соответствии с опубликованными официальными документами Совета ЕС Сергей Миронов и еще 20 человек были включены в список индивидуальных ограничительных мер ЕС 17 марта 2014 года. С тех пор в его отношении никаких изменений не вносилось, - пояснили ТАСС в пресс-службе ЕС.

Ранее ЕС добавил в «черный список» всех депутатов Госдумы РФ от Крыма и Севастополя.