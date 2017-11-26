Евросоюз увидел в законе об иноагентах угрозу независимым СМИ

Евросоюз заявил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о статусе иностранного агента для СМИ стал угрозой для независимых СМИ.

С таким мнением выступила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич. Она заявила, что «законодательство, касающееся «иностранных агентов», противоречит обязательствам России в области защиты прав человека, а его распространение на иностранные СМИ …представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ».

В соответствии с новым законом, иноагентами признаются СМИ, которые получают финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, напоминает «РИА Новости».

Ранее RT America попала в список иностранных агентов по решению министерства юстиции США.

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