Евросоюз не рассматривает возможность направления военной миссии в Донбасс

Глава военного комитета Евросоюза Михаил Костаракос заявил, что ЕС не рассматривает возможность направления военной миссии в Донбасс, в задачи которой входил бы контроль за выполнением режима прекращения огня.

- Я ничего не знаю об этой миссии, мы не обсуждаем эту миссию, это не военная составляющая и я не могу сказать, какого рода миссия может быть. Мы не обсуждаем Украину, — цитирует РИА «Новости» выступление Костаракоса перед журналистам после заседания начальников Генштабов стран-членов ЕС.

Ранее украинское правительство обратилось в ООН и Евросоюз с просьбой направить в Донбасс военную миссию.

Во вторник, 8 ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что обсуждаемая в данный момент вооруженная миссия ОБСЕ «кажется сейчас единственным вариантом», поскольку варианты с миссиями ООН и ЕС «не сработали».

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