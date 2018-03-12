Евросоюз продлил санкции агрессорам целостности Украины

Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить режим санкций против 150 человек и 38 организаций из России и Украины.

По отношении к организациям и лицам, которые, по мнению Евросоюза, «угрожают территориальной целостности Украины», по-прежнему будет заморожен доступ к активам и приняты ограничения по поездкам в Евросоюзе.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить «незаконную аннексию Крыма», сообщает РИА Новости.