Евросоюз продлил санкции агрессорам целостности Украины
Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить режим санкций против 150 человек и 38 организаций из России и Украины.
По отношении к организациям и лицам, которые, по мнению Евросоюза, «угрожают территориальной целостности Украины», по-прежнему будет заморожен доступ к активам и приняты ограничения по поездкам в Евросоюзе.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить «незаконную аннексию Крыма», сообщает РИА Новости.
Следующая новость Под Херсоном военные и жители устроили пьяную разборку
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии