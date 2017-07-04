Евросоюз призвал Украину решать проблему коррупции

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли настоятельно рекомендует властям Украины вплотную заняться созданием антикоррупционного суда.

Для этих целей он предлагает реформировать Службу безопасности Украины (СБУ) с целью сосредоточения ее деятельности в этом направлении, а также снять с нее полномочия, дублирующие силы других правоохранительных органов, отмечает «УНИАН».

Хюг Мингарелли заявил, что без нового антикоррупционного суда установление верховенства права в Украине будет невозможным. Он подчеркнул, что власти Украины на протяжении длительного времени не предприняли ничего, чтобы ситуация была исправлена.