Евросоюз призвал Украину решать проблему коррупции
Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли настоятельно рекомендует властям Украины вплотную заняться созданием антикоррупционного суда.
Для этих целей он предлагает реформировать Службу безопасности Украины (СБУ) с целью сосредоточения ее деятельности в этом направлении, а также снять с нее полномочия, дублирующие силы других правоохранительных органов, отмечает «УНИАН».
Хюг Мингарелли заявил, что без нового антикоррупционного суда установление верховенства права в Украине будет невозможным. Он подчеркнул, что власти Украины на протяжении длительного времени не предприняли ничего, чтобы ситуация была исправлена.
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