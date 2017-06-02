Евросоюз призвал Украину поторопиться с реформами

Комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Украине надлежит в течение года провести реформы, перечисленные в стратегии до 2020 года.

Он уточнил, что речь идет о речь идет о приватизации госпредприятий, реформах в сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Хан пояснил, что летом будущего года на Украине начнется предвыборная кампания, которую нельзя назвать благоприятным временем для реформ. В связи с этим Киеву необходимо поторопиться, сообщает «Экономика сегодня».