Евросоюз перечислил Украине три транша на 54 млн евро для поддержки реформ

Пресс-служба представительства Евросоюза в Киеве сообщила о том, что на поддержку реформ в сфере децентрализации, транспорта и технической стандартизации Украине перечислены три транша на общую сумму в 54 миллиона евро.

Первый транш в размере 23 миллионов евро был переведен на внедрение программы «Бюджетная поддержка региональной политики Украины».

«Общие затраты на внедрение программы составляют 55 миллионов евро. Программа предусматривает дополнительное финансирование реформ в сфере региональной политики и децентрализации в соответствии со стратегией регионального развития Украины», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

ЕС также передал последний транш в размере 25,9 миллиона евро в соответствии с программой поддержки внедрения стратегии в транспортном секторе Украины.

В ЕС отметили, что третий транш был предоставлен для развития сектора торговли. Согласно обязательствам по предоставлению Украине помощи в укреплении экономики, ЕС передал 5,14 миллиона евро в государственный бюджет страны для содействия торговле продукцией между двумя партнерами.