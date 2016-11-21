Евросоюз перечислил Украине три транша на 54 млн евро для поддержки реформ

Пресс-служба представительства Евросоюза в Киеве сообщила о том, что на поддержку реформ в сфере децентрализации, транспорта и технической стандартизации Украине перечислены три транша на общую сумму в 54 миллиона евро.

Первый транш в размере 23 миллионов евро был переведен на внедрение программы «Бюджетная поддержка региональной политики Украины».

«Общие затраты на внедрение программы составляют 55 миллионов евро. Программа предусматривает дополнительное финансирование реформ в сфере региональной политики и децентрализации в соответствии со стратегией регионального развития Украины», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

ЕС также передал последний транш в размере 25,9 миллиона евро в соответствии с программой поддержки внедрения стратегии в транспортном секторе Украины.

В ЕС отметили, что третий транш был предоставлен для развития сектора торговли. Согласно обязательствам по предоставлению Украине помощи в укреплении экономики, ЕС передал 5,14 миллиона евро в государственный бюджет страны для содействия торговле продукцией между двумя партнерами.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЕС
События: экономика
Следующая новость Терешкова верит в первенство России в покорении Марса

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО