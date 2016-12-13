Евросоюз отметил беспрецедентные темпы реформ на Украине

Украинские власти беспрецедентными темпами проводят реформы в экономической и политической плоскостях.

Такой посыл содержится в отчете Еврокомиссии и внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в Брюсселе.

«Украина проводит интенсивные и беспрецедентные реформы всей ее экономики и политической системы, в то время как ее демократические институты были дополнительно активизированы», - цитирует текст документа ТАСС.

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Места: Украина, ЕС
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