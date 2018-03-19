Евросоюз отказался признавать выборы в Крыму

Европейски союз объявил о непризнании итогов проведения выборов президента России в Крыму.

«Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте сообщества.

В то же время в Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ отметили хорошую работу Центризбиркома по организации выборов и заявили, что они были проведены эффективно и открыто.

Ранее о непризнании легитимными выборов в Крыму заявил президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, Киев направил ЕС список из 140 лиц, причастных к организации выборов на полуострове, с расчетом на то, что в отношении них будут введены санкции.

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Места: Россия, Крым, ЕС
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