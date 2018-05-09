Евросоюз оспорит в ВТО новые санкции США против Ирана

Европейский союз будет защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, а также готов оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) односторонние санкции США, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

«Европейский союз готов оспорить во Всемирной торговой организации любую одностороннюю меру, которая бы затрагивала интересы европейских компаний и ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, диктуемыми в рамках ВТО», - сказал он.

Французский парламентарий также подчеркнул, что несмотря на выход США из ядерной сделки, Франция и ее партнеры по ЕС намерены «сохранить его любой ценой».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о расторжении ядерной сделки с Ираном и возвращении ранее замороженных санкций в отношении страны.

Он также обвинил иранские власти в обогащении урана и разработке ядерного оружия, сообщает ТАСС.