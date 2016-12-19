Евросоюз официально продлил антироссийские санкции до 31 июля 2017 года
Совет Европейского Союза принял решение продлить истекающие 31 января 2017 года санкции в отношении России до 31 июля 2017 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
«Оценив имплементацию Минских соглашений на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре», — цитирует текст коммюнике РИА «Новости».
Ранее неоднократно сообщалось о намерении ЕС продлить антироссийские санкции, а также ввести новые ограничительные меры в связи с позицией, занятой РФ в урегулировании сирийского конфликта. Однако от идеи введения дополнительных санкций Евросоюз отказался.
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