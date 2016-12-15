Евросоюз официально отказал Украине в статусе кандидата на вступление в ЕС

На саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе принято решение не предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине.

«Ставя цель установления более близких и долгосрочных отношений между сторонами, основанных на общих ценностях, Соглашение об ассоциации не дает Украине статуса кандидата для вступления в ЕС», - цитирует текст документа ТАСС.

Сообщается также, что ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи.

«Соглашение подтверждает продолжение сотрудничества с Украиной в сфере безопасности, в частности предотвращения конфликтов и нераспространения оружия массового уничтожения, однако оно не содержит обязательств ЕС или его стран членов по предоставлению гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи Украине», - говорится в резолюции.

Отдельным пунктом ЕС отметил, что соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины право на жительство или работу в странах Евросоюза.