Евросоюз нервирует невыполнение Украиной своих обещаний

В Евросоюзе нарастает нетерпение из-за невыполнения Киевом обещаний относительно реформ. Об этом заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.

«Мало что изменится, за исключением того, что ЕС будет все больше и больше нервничать из-за ситуации на Украине, особенно из-за отсутствия ожидаемых реформ, которые должны были быть реализованы», - сказал он в интервью «РИА «Новости».

Политик отметил, что украинские власти получили множество различных рекомендаций от Европейского союза, но просто не выполняют их.