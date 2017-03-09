Евросоюз нервирует невыполнение Украиной своих обещаний
В Евросоюзе нарастает нетерпение из-за невыполнения Киевом обещаний относительно реформ. Об этом заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.
«Мало что изменится, за исключением того, что ЕС будет все больше и больше нервничать из-за ситуации на Украине, особенно из-за отсутствия ожидаемых реформ, которые должны были быть реализованы», - сказал он в интервью «РИА «Новости».
Политик отметил, что украинские власти получили множество различных рекомендаций от Европейского союза, но просто не выполняют их.
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