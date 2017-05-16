Евросоюз назначил нового посла в России
Новым послом Евросоюза стал госсекретарь министерства иностранных дел Германии Маркус Эдерер.
В общей сложности глава европейской дипломатии Федерика Могерини сменила руководителей свыше 40 представителей ЕС за рубежом.
Дипломаты приступят к исполнению своих обязанностей после того, как их кандидатуры будут согласованы с властями принимающих государств, передает RT со ссылкой на пресс-службу Могерини.
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