Евросоюз назначил нового посла в России

Новым послом Евросоюза стал госсекретарь министерства иностранных дел Германии Маркус Эдерер.

В общей сложности глава европейской дипломатии Федерика Могерини сменила руководителей свыше 40 представителей ЕС за рубежом.

Дипломаты приступят к исполнению своих обязанностей после того, как их кандидатуры будут согласованы с властями принимающих государств, передает RT со ссылкой на пресс-службу Могерини.