Евросоюз назначил нового посла в России

Новым послом Евросоюза стал госсекретарь министерства иностранных дел Германии Маркус Эдерер.

В общей сложности глава европейской дипломатии Федерика Могерини сменила руководителей свыше 40 представителей ЕС за рубежом.

Дипломаты приступят к исполнению своих обязанностей после того, как их кандидатуры будут согласованы с властями принимающих государств, передает RT со ссылкой на пресс-службу Могерини.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, ЕС
Следующая новость В Вильнюсе прошла акция протеста учеников двух русскоязычных школ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО