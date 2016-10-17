Евросоюз не намерен вводить новые антироссийские санкции

Страны ЕС пока не рассматривают вопрос о введении новых экономических санкций в отношении России. С таким заявлением выступила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.

Сегодня она прокомментировала информацию газеты Financal Times о том, что 17 октября главы внешнеполитических ведомств ЕС обсудят вопрос о введении новых санкций из-за вмешательства России в конфликт на территории Сирии.

"Государства - члены ЕС не предлагали этого. Я видела много об этом в прессе, но не на наших встречах", - сказала Могерини.

Financial Times на прошлой неделе опубликовала информацию о намерении некоторых стран Евросоюза - Германии, Великобритании и Франции - обсудить вопрос о включении в санкционный список 12 российских граждан в преддверии саммита в Брюсселе.

После заявления в газете, официальный представитель посольства Великобритании сообщил, что правительство страны наряду со своими партнерами по ЕС действительно собирается таким образом оказать воздействие на Москву, виновную, по их мнению, в ухудшении ситуации в Сирии.

Информационные издания Германии писали о схожей позиции, которую также озвучила Ангела Меркель, сообщает "Интерфакс".