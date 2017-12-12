Евросоюз намерен вновь продлить санкции против России
Страны Европейского союза собираются в очередной раз продлить срок действия антироссийских санкций.
Предполагается, что решение будет принято в ходе саммита лиедров европейских государств, который состоится 14-15 декабря. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По словам главы Европейского совета Дональда Туска, санкции могут быть продлены по итогам оценки выполнения минских соглашений, уточняет ТАСС.
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