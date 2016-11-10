Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции до инаугурации Трампа

Решение о продлении санкций в отношении России может быть принято Евросоюзом до церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся на обсуждение этого вопроса в декабре 2016 года, - сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на Reuters.

При этом один из источников агентства подчеркнул, что на Украине нет изменений, а значит, нет и повода в пользу снятия санкций. А после инаугурации Трампа неизвестно, возможно ли будет следовать этим же курсом.

Если Вашингтон при Трампе начнет сближение с Москвой, это углубит разрыв между Россией и Евросоюзом, - полагают аналитики. К тому же большой вопрос вызывает, что новый глава Белого дома будет делать с НАТО, о необходимости реформирования которого Трамп неоднократно заявлял в ходе своей выборной кампании.