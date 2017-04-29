Евросоюз начнет переговоры с Британией о Brexit в июне
Страны Евросоюза одобрили решение по ведению переговоров с Соединенным Королевством о Brexit. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
В своем Twitter он написал: «Указания одобрены единогласно. У 27 стран ЕС готов твердый и справедливый политический мандат для переговоров по Brexit».
Чиновники ЕС рассказали, что такое решение было поддержано аплодисментами со стороны 27 лидеров стран ЕС. Как пишет Газета.ru, переговоры с Великобританией будет вести Мишель Барнье. Они начнутся в июне после парламентских выборов.
Следующая новость В Англии полицейские нашли наркотики в детских подгузниках
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии