Евросоюз начнет переговоры с Британией о Brexit в июне

Страны Евросоюза одобрили решение по ведению переговоров с Соединенным Королевством о Brexit. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

В своем Twitter он написал: «Указания одобрены единогласно. У 27 стран ЕС готов твердый и справедливый политический мандат для переговоров по Brexit».

Чиновники ЕС рассказали, что такое решение было поддержано аплодисментами со стороны 27 лидеров стран ЕС. Как пишет Газета.ru, переговоры с Великобританией будет вести Мишель Барнье. Они начнутся в июне после парламентских выборов.