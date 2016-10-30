Евросоюз и Канада подписали торгово-экономическое соглашение

На торжественной церемонии в Брюсселе подписаны торгово-экономическое и стратегическое соглашения между Евросоюзом и Канадой.

Подписание документов планировалось еще 27 октября на полях саммита ЕС-Канада в Брюсселе, но церемония была отложена в связи с позицией трех франкоязычных субъектов бельгийской федерации во главе с Валлонией.

Следующим этапом должна стать передача документа на утверждение в Европарламент, окончательно же он может вступить в силу после ратификации всеми странами Евросоюза.

Соглашение о стратегическом партнерстве направлено на углубление политического диалога и сотрудничества между ЕС и Канадой по международной политике, а также на укрепление отношений в таких сферах, как международный мир и безопасность, экономика и устойчивое развитие, климат, говорится в материалах к саммиту, - сообщает РИА «Новости».