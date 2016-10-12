Евросоюз готов ввести новые санкции против России
Европейский союз должен быть готов к введению новых санкций в отношении России. С таким заявлением выступил председатель Европарламента Мартин Шульц.
«Понимаю, что политическая стратегия заключается в том, чтобы быть готовым к жестким мерам. Но Россия существует и играет ключевую роль. Поэтому мы должны проявить жесткость с одной стороны, однако также подать сигнал, что мы держим открытой дверь диалога с предложением избежать новых санкций», — сказал Шульц.
При этом глава Европарламента отметил, что не стал бы говорить о «гибридной войне» между ЕС и Россией, но при этом признал, что речь идет о серьезном противостоянии, сообщает РИА Новости.
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