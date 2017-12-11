Европу накроет «гигантская циклоническая депрессия»
В ближайшие дни Европу накроет «гигантская циклоническая депрессия», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, аномальная погода затронет юг Великобритании, север Италии, Швейцарию и южные регионы Пиренейского полуострова.
Уточняется, что циклон принесет в Европу сильный ветер, обильные осадки и очень высокое атмосферное давление.
Ранее в Великобритании снегопад парализовал воздушное и транспортное сообщение, сообщает Life.
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