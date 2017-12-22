Европу ждет наплыв «климатических беженцев»

К началу следующего века число мигрантов, пребывающих в Европу возрастет втрое. Причиной тому станет глобальное потепление.

Американские ученые сопоставили данные об колебаниях летних температур в 2000-2014 годах с количеством заявлений, подаваемых мигрантами в органы Евросоюза. Они выяснили, что число прошений значительно возрастало в годы, когда типичные летние температуры превышали 20 градусов Цельсия, которая сегодня считается оптимальной для жизни человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Science.

Специалисты подсчитали, что повышение среднегодовой температуры всего на 1,8 градуса Цельсия к 2100 году увеличит миграцию в Европу на треть. Если же температура возрастет на 2,6-4,8 градуса Цельсия, то Европе следует готовиться к троекратному наплыву беженцев.

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