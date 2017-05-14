Европол сообщил о возможных кибератаках в понедельник
Количество пострадавших от хакерских атак по всему миру увеличивается. Директор Европола Роб Уэйнрайт рассказал, что атаки могут продолжиться в понедельник.
Он сообщил: «На данный момент мы столкнулись с растущей угрозой. Люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром, число пострадавших может вырасти».
В пятницу 12 мая вирус-шифровальщик WanaCrypt0r поразил десятки тысяч компьютеров по всему миру, пишут «Известия». В результате его атаки пострадали более 200 тысяч пользователей из 150 стран. Также хакерским атакам подверглись компьютерные системы Сбербанка, МВД, Минздрава и РЖД.
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