Европол сообщил о возможных кибератаках в понедельник

Количество пострадавших от хакерских атак по всему миру увеличивается. Директор Европола Роб Уэйнрайт рассказал, что атаки могут продолжиться в понедельник.

Он сообщил: «На данный момент мы столкнулись с растущей угрозой. Люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром, число пострадавших может вырасти».

В пятницу 12 мая вирус-шифровальщик WanaCrypt0r поразил десятки тысяч компьютеров по всему миру, пишут «Известия». В результате его атаки пострадали более 200 тысяч пользователей из 150 стран. Также хакерским атакам подверглись компьютерные системы Сбербанка, МВД, Минздрава и РЖД.